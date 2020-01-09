В Москве планируют открыть девять новых станций метро в 2020 году

До конца 2020 года в столице планируют открыть девять новых станций метро, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

В частности, планируется введение в эксплуатацию платформы «Улица Народного Ополчения» и «Карамышевская» на западном участке БКЛ.

Также в 2020 году будут запущены станции «Электрозаводская», «Лефортово» и «Авиамоторная».

Кроме того, запланировано открытие второго участка Некрасовской линии, длина которого составит 11,7 км. На нём будут расположены станции «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская» и «Нижегородская».

Завершить основные работы по строительству Большой кольцевой линии Московского метрополитена планируют в 2022 году.

Ранее НСН сообщала, что в Москве рассказали о планах по продлению радиальных линий метро.