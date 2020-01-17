В Екатеринбурге вынесли приговор обвиняемым в убийстве предпринимателя

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В Екатеринбурге вынесли приговор двум гражданам Таджикистана, обвиняемым в убийстве предпринимателя.
В Екатеринбурге вынесли приговор обвиняемым в убийстве предпринимателя
  • РИА Новости

Об этом сообщает Tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Установлено, что в декабре 2019 года фигуранты договорились с бизнесменом, занимавшимся грузоперевозками, о доставке мебели. При этом они намеревались украсть с фермы животных и вывезти их на грузовой машине. Предпринимателю о таком умысле не было известно.

Доехав до посёлка Верхнее Дуброво, обвиняемые выманили жертву из машины и напали на него. Затем они похитили семь телят и четырёх овец. Животных перевезли, после чего грузовик бросили на трассе.

Фигурантов признали виновными по статьям «Убийство», «Угон» и «Кража». Один приговорён к 16,5 года лишения свободы, другой — к 16 годам.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области предъявили обвинение 29-летнему мужчине, подозреваемому в убийстве знакомого.

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