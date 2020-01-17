Власти Удмуртии прокомментировали назначение Мишустина премьер-министром
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«С Михаилом Мишустиным мы давно знакомы, и у нас хорошие профессиональные отношения», — цитирует Бречалова ИА «Удмуртия».
По его словам, Мишустин — человек очень активный, в высшей степени профессиональный, с масштабным мышлением.
Бречалов также отметил, что Мишустин очень серьёзно поддержал некоторые вопросы Удмуртии.
Ранее депутат Госдумы Сергей Боярский в беседе с изданием «ПолитЭксперт» назвал кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра страны достойной.