Власти Удмуртии прокомментировали назначение Мишустина премьер-министром

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Глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал назначение Михаила Мишустина на должность премьер-министра России.
Власти Удмуртии прокомментировали назначение Мишустина премьер-министром
  • © Kremlin Pool/Global Look Press
  • globallookpress.com

«С Михаилом Мишустиным мы давно знакомы, и у нас хорошие профессиональные отношения», — цитирует Бречалова ИА «Удмуртия».

По его словам, Мишустин — человек очень активный, в высшей степени профессиональный, с масштабным мышлением.

Бречалов также отметил, что Мишустин очень серьёзно поддержал некоторые вопросы Удмуртии.

Ранее депутат Госдумы Сергей Боярский в беседе с изданием «ПолитЭксперт» назвал кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра страны достойной.

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