В обновлённом храме в Тверской области пройдут крещенские купания

В Ильинском храме села Никольского в Тверской области откроют купель для крещенских купаний.

Как сообщает Tverigrad.ru, инициатива устроить купель прямо в церкви принадлежит иеромонаху Агапиту, назначенному настоятелем храма семь месяцев назад.

«На Крещение Господне есть традиция окунания в освящённую воду рек и озёр, но не каждый может рискнуть это сделать. Много наших прихожан, особенно пожилые люди, не раз говорили о том, что и рады бы окунуться, но опасаются. Поэтому мы и решили дать им возможность сделать это прямо в храме в нашей купели», — пояснил помощник иеромонаха Агапита иеродиакон Геласий.

По его словам, такие крещенские купания в Твери ещё не практиковались, это будет уникальный опыт.

Ранее портал kp.ru сообщал, что в Ленинградской области оборудуют 40 купелей на Крещение.