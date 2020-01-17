Глава Ялуторовска прокомментировал ситуацию с жильём для Натальи Сапьян

Глава Ялуторовска Вячеслав Смелик прокомментировал ситуацию с переселением пенсионерки Натальи Сапьян из аварийного дома.

По словам главы города, 21 августа 2019 года дом, в котором проживает пенсионерка, был признан аварийным.

«На следующий день, 22 августа, всем жильцам были направлены уведомления, в которых сообщалось, что они могут временно переселиться в манёвренный муниципальный жилой фонд», — подчеркнул глава города.

По его словам, Наталье Сапьян был предложен вариант однокомнатной благоустроенной квартиры в центре города и помощь в перевозке вещей при переезде.

Как сообщает megatumen.ru, пенсионерка от предложения отказалась. Она намерена продолжать борьбу за получение собственного, а не временного жилья.

Ранее в тюменском отделении ОНФ рассказали о ситуации с жильём для Натальи Сапьян.

В декабре первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал идею предоставлять гражданам, проживающим в ветхом и аварийном жилье, ипотеку со ставкой не выше 3%.