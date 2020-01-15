В тюменском отделении ОНФ рассказали о ситуации с жильём для жительницы Ялуторовска Натальи Сапьян, которая более десяти лет просит переселить её из старого барака. Об этом сообщает портал megatumen.ru.

«В ходе беседы выяснилось, что Наталья Сапьян стояла в очереди как малоимущая, но на данный момент подтвердить свой статус не может. Из-за этого по закону ей не могут выделить квартиру вне очереди», — пояснили в ОНФ.

По результатам встречи администрация Ялуторовска предложила женщине заселиться в квартиру из маневренного городского фонда, где Наталья Анатольевна сможет жить до момента получения собственного жилья взамен её снесённого аварийного дома.

Как отметил руководитель регионального исполкома ОНФ Роман Чуйко, за развитием событий общественники продолжат следить.

Ранее Rostovgazeta.ru сообщала, что власти Ростовской области рассказали о ходе реализации программы переселения из аварийного жилья.