В Ростовской области рассказали о ходе реализации программы переселения из аварийного жилья

В Ростовской области могут досрочно завершить программу по переселению граждан из аварийного жилья, передаёт Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

В 2019—2021 годах фонд ЖКХ предоставит региону 1,6 млрд рублей. По словам главы фонда Константина Цицина, за 10 лет в области переселили 12,5 тыс. человек.

«К нам поступил очередной реестр контрактов по закупке квартир, и мы его одобрили. Мы надеемся, что 8,2 тыс. человек переселят не за пять лет, а за три года», — пояснил он.

Регион может одним из первых в стране завершить реализацию программы.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Якутии направят 60 млрд рублей на ликвидацию аварийного жилья.