Жители Татарстана проголосуют по оформлению аэропорта Казань
- РИА Новости
Как сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу Миндортранса Республики Татарстан, творческие группы разработали пять вариантов концепций оформления аэропорта: «Поэзии серебряные нити», «Вдохновение Тукая», «Путь Тукая», «Следуй за ласточкой» и «Свет Тукая».
Окончательный вариант концепции будет выбран с учётом результатов голосования.
Отдать свой голос можно на региональном портале Госуслуг.
Ранее URA.RU сообщало, что власти Челябинской области рассказали о ходе реконструкции в аэропорту имени Курчатова.