Жители Татарстана проголосуют по оформлению аэропорта Казань

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На портале госуслуг Татарстана открылось голосование по оформлению международного аэропорта Казань в связи с присвоением ему имени Габдуллы Тукая.
Жители Татарстана проголосуют по оформлению аэропорта Казань
  • РИА Новости

Как сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу Миндортранса Республики Татарстан, творческие группы разработали пять вариантов концепций оформления аэропорта: «Поэзии серебряные нити», «Вдохновение Тукая», «Путь Тукая», «Следуй за ласточкой» и «Свет Тукая».

Окончательный вариант концепции будет выбран с учётом результатов голосования.

Отдать свой голос можно на региональном портале Госуслуг.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Челябинской области рассказали о ходе реконструкции в аэропорту имени Курчатова.

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