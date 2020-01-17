Жители Татарстана проголосуют по оформлению аэропорта Казань

На портале госуслуг Татарстана открылось голосование по оформлению международного аэропорта Казань в связи с присвоением ему имени Габдуллы Тукая.

Как сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу Миндортранса Республики Татарстан, творческие группы разработали пять вариантов концепций оформления аэропорта: «Поэзии серебряные нити», «Вдохновение Тукая», «Путь Тукая», «Следуй за ласточкой» и «Свет Тукая».

Окончательный вариант концепции будет выбран с учётом результатов голосования.

Отдать свой голос можно на региональном портале Госуслуг.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Челябинской области рассказали о ходе реконструкции в аэропорту имени Курчатова.