Власти Челябинской области рассказали о ходе реконструкции в аэропорту имени Курчатова
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Работы проходят в рамках национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».
«Появится 30 новых мест стоянки самолётов, аэродром будет соответствовать повышенной, III категории ИКАО. Всё это существенно расширяет возможности воздушной гавани по приёму самолётов, в том числе в плохую погоду», — сказал глава региона.
Ранее газета «Известия» сообщала, что в аэропорту Симферополь рассказали о ходе строительства новой взлётно-посадочной полосы.