Власти Челябинской области рассказали о ходе реконструкции в аэропорту имени Курчатова

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в беседе с URA.RU заявил, что аэродромный комплекс международного аэропорта имени Курчатова полностью реконструируют к летним саммитам стран ШОС и БРИКС 2020 года.

Работы проходят в рамках национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

«Появится 30 новых мест стоянки самолётов, аэродром будет соответствовать повышенной, III категории ИКАО. Всё это существенно расширяет возможности воздушной гавани по приёму самолётов, в том числе в плохую погоду», — сказал глава региона.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в аэропорту Симферополь рассказали о ходе строительства новой взлётно-посадочной полосы.