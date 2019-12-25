Власти Челябинской области рассказали о ходе реконструкции в аэропорту имени Курчатова

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в беседе с URA.RU заявил, что аэродромный комплекс международного аэропорта имени Курчатова полностью реконструируют к летним саммитам стран ШОС и БРИКС 2020 года.
Власти Челябинской области рассказали о ходе реконструкции в аэропорту имени Курчатова
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Работы проходят в рамках национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

«Появится 30 новых мест стоянки самолётов, аэродром будет соответствовать повышенной, III категории ИКАО. Всё это существенно расширяет возможности воздушной гавани по приёму самолётов, в том числе в плохую погоду», — сказал глава региона.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в аэропорту Симферополь рассказали о ходе строительства новой взлётно-посадочной полосы.

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