Названа самая популярная вакансия Московского метрополитена в 2019 году

Московский метрополитен назвал самую популярную вакансию столичной подземки по итогам 2019 года.

Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу метрополитена, самая востребованная вакансия в 2019 году — машинист электропоезда. Специалисты контактного центра столичной подземки обработали более 12 тыс. заявок от кандидатов на эту должность.

«На втором месте по популярности — билетный кассир, этой вакансией интересовались 7 тыс. соискателей», — отметили в пресс-службе.

На третьей и четвёртой позиции оказались инспектор службы безопасности и дежурный по станции.

Всего за 2019 год специалисты контактного центра метро приняли порядка 65 тыс. звонков от соискателей.

Более 1,6 тыс. кандидатов были приняты на новые объекты метро.

Ранее НСН сообщала, что в Москве рассказали о планах по продлению радиальных линий метро.