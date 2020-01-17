Студенты смогут бесплатно посетить экскурсии по Останкинской башне в Татьянин день

Студенты всех российских вузов 25 января смогут бесплатно посетить обзорные экскурсии по Останкинской телебашне.

Как сообщает сайт «Москва 24», 25 января пройдёт более 20 экскурсий.

«Экскурсоводы расскажут об интересных фактах о строительстве и конструктивных особенностях телебашни. Они проведут тур по интерактивному мультимедийному комплексу. После экскурсии студенты могут посмотреть панораму столицы с высоты птичьего полета», — цитирует портал мэра и правительства Москвы пресс-службу телебашни.

Чтобы принять участие в экскурсии, необходимо будет только оплатить входной билет, который можно приобрести со скидкой 40% по студенческому билету. Сама экскурсия будет бесплатной.

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