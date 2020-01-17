Студенты смогут бесплатно посетить экскурсии по Останкинской башне в Татьянин день

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Студенты всех российских вузов 25 января смогут бесплатно посетить обзорные экскурсии по Останкинской телебашне.
Студенты смогут бесплатно посетить экскурсии по Останкинской башне в Татьянин день
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Как сообщает сайт «Москва 24», 25 января пройдёт более 20 экскурсий.

«Экскурсоводы расскажут об интересных фактах о строительстве и конструктивных особенностях телебашни. Они проведут тур по интерактивному мультимедийному комплексу. После экскурсии студенты могут посмотреть панораму столицы с высоты птичьего полета», — цитирует портал мэра и правительства Москвы пресс-службу телебашни.

Чтобы принять участие в экскурсии, необходимо будет только оплатить входной билет, который можно приобрести со скидкой 40% по студенческому билету. Сама экскурсия будет бесплатной.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве 26 января пройдёт Студенческий фестиваль предпринимательства.

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