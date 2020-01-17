В Москве объяснили работу снегоуборщиков в бесснежную погоду

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Руководитель ГБУ «Автомобильные дороги» Александр Орешкин в интервью РИА Недвижимость прокомментировал видео, на котором запечатлено, как на улицах Москвы в бесснежную погоду работает снегоуборочная машина.
В Москве объяснили работу снегоуборщиков в бесснежную погоду
  • Reuters

По словам Орешкина, такая спецтехника используется в столице не только во время сильных снегопадов, но также и для уборки небольшого количества снега или снежной жижи.

«Если внимательно посмотреть это видео, можно заметить, что на рабочей поверхности техники есть снег. Он был собран с лотковой зоны дороги, его никто туда не насыпал лопатой», — цитирует его РИА Новости.

Он объяснил, что машина собрала снег там, где он был, после чего направилась к следующему участку уборки для завершения своего маршрута, «проехала ещё немного, где и была снята пользователем соцсетей».

Глава организации добавил, что «от уборки дополнительных 500 метров хуже и грязнее в Москве точно не будет».

По его словам, дорожники также зимой проводят другие работы по уборке и содержанию улиц, в том числе промывают дорожные знаки, барьерные ограждения и тоннели. При этом вся спецтехника работает в зимнем оснащении.

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