Пожар на зерновом складе под Тулой локализован

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Пожар на складе для хранения зерна в Ясногорске в Тульской области локализован. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.
Пожар на зерновом складе под Тулой локализован
  • © МЧС России по Тульской области

«В 6:27 пожар локализован», — цитирует РИА Новости пресс-службу МЧС.

Уточняется, что возгорание локализовано на площади 500 кв. м.

Ранее сообщалось, что на зерновом складе под Тулой горит кровля на площади 500 кв. м.

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