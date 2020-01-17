Пожар на зерновом складе под Тулой локализован
Пожар на складе для хранения зерна в Ясногорске в Тульской области локализован. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.
- © МЧС России по Тульской области
«В 6:27 пожар локализован», — цитирует РИА Новости пресс-службу МЧС.
Уточняется, что возгорание локализовано на площади 500 кв. м.
Ранее сообщалось, что на зерновом складе под Тулой горит кровля на площади 500 кв. м.
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