Ространснадзор проведёт внеплановые проверки после инцидента с SSJ-100

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Ространснадзор проведёт внеплановые проверки авиакомпании «ИрАэро» после экстренной посадки самолёта SSJ-100 на строящуюся полосу в аэропорту Домодедово.
Ространснадзор проведёт внеплановые проверки после инцидента с SSJ-100
  • РИА Новости

«В связи с жёсткой посадкой самолёта авиакомпании «ИрАэро», которая произошла 16 января в районе аэропорта Домодедово, инспекторами Ространснадзора будут проведены внеплановые проверки», — сообщили в Ространснадзоре.

Управление госавианадзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по СФО проверит авиакомпанию «ИрАэро», а Управление госавианадзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ЦФО проверит органы ОрВД.

«Предметом обеих проверок станет соблюдение требований, установленных воздушным законодательством», — уточнили в ведомстве.

16 января SSJ-100 экстренно сел на недостроенную полосу в Домодедове.

Росавиация начала расследование инцидента.

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