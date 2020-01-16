Ространснадзор проведёт внеплановые проверки после инцидента с SSJ-100

Ространснадзор проведёт внеплановые проверки авиакомпании «ИрАэро» после экстренной посадки самолёта SSJ-100 на строящуюся полосу в аэропорту Домодедово.

«В связи с жёсткой посадкой самолёта авиакомпании «ИрАэро», которая произошла 16 января в районе аэропорта Домодедово, инспекторами Ространснадзора будут проведены внеплановые проверки», — сообщили в Ространснадзоре.

Управление госавианадзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по СФО проверит авиакомпанию «ИрАэро», а Управление госавианадзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ЦФО проверит органы ОрВД.

«Предметом обеих проверок станет соблюдение требований, установленных воздушным законодательством», — уточнили в ведомстве.

16 января SSJ-100 экстренно сел на недостроенную полосу в Домодедове.

Росавиация начала расследование инцидента.