Ространснадзор проведёт внеплановые проверки после инцидента с SSJ-100
- РИА Новости
«В связи с жёсткой посадкой самолёта авиакомпании «ИрАэро», которая произошла 16 января в районе аэропорта Домодедово, инспекторами Ространснадзора будут проведены внеплановые проверки», — сообщили в Ространснадзоре.
Управление госавианадзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по СФО проверит авиакомпанию «ИрАэро», а Управление госавианадзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ЦФО проверит органы ОрВД.
«Предметом обеих проверок станет соблюдение требований, установленных воздушным законодательством», — уточнили в ведомстве.
16 января SSJ-100 экстренно сел на недостроенную полосу в Домодедове.
Росавиация начала расследование инцидента.