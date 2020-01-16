Росавиация начала расследование экстренной посадки SSJ-100

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Росавиация начала расследование экстренной посадки самолёта SSJ-100 иркутской авиакомпании «Ираэро» на строящуюся полосу в аэропорту Домодедово.
Росавиация начала расследование экстренной посадки SSJ-100
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Росавиация приступила к расследованию серьёзного инцидента, связанного с посадкой в аэропорту Домодедово самолёта RRJ-95LR-100 авиакомпании «Ираэро», — сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что, согласно предварительным данным, у лайнера нет повреждений, пострадавших в результате происшествия также нет.

Ранее сообщалось, что самолёт SSJ-100 иркутской авиакомпании «Ираэро» совершил экстренную посадку на строящуюся полосу в аэропорту Домодедово.

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