Росавиация начала расследование экстренной посадки SSJ-100

Росавиация начала расследование экстренной посадки самолёта SSJ-100 иркутской авиакомпании «Ираэро» на строящуюся полосу в аэропорту Домодедово.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Росавиация приступила к расследованию серьёзного инцидента, связанного с посадкой в аэропорту Домодедово самолёта RRJ-95LR-100 авиакомпании «Ираэро», — сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что, согласно предварительным данным, у лайнера нет повреждений, пострадавших в результате происшествия также нет.

Ранее сообщалось, что самолёт SSJ-100 иркутской авиакомпании «Ираэро» совершил экстренную посадку на строящуюся полосу в аэропорту Домодедово.