Росавиация начала расследование экстренной посадки SSJ-100
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
«Росавиация приступила к расследованию серьёзного инцидента, связанного с посадкой в аэропорту Домодедово самолёта RRJ-95LR-100 авиакомпании «Ираэро», — сказали в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что, согласно предварительным данным, у лайнера нет повреждений, пострадавших в результате происшествия также нет.
Ранее сообщалось, что самолёт SSJ-100 иркутской авиакомпании «Ираэро» совершил экстренную посадку на строящуюся полосу в аэропорту Домодедово.