В центре и на севере Москвы временно ограничат движение транспорта

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В центре и на севере Москвы планируют временно ограничить движение транспорта. Такое решение принято в связи с ремонтом инженерных сетей и подготовкой к военному параду.
В центре и на севере Москвы временно ограничат движение транспорта
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

В частности, с 20 января до 25 апреля введут ограничения на улице Александра Гомельского.

20, 22, 24, 27, 29 и 31 января с 07:00 до 08:30 полностью перекроют движение в проезде Девичьего Поля на участке от Плющихи до Новоконюшенного переулка.

С 21 января по 30 марта ограничения будут действовать в районе Космодамианской набережной.

«С 1 по 30 марта будет перекрыта одна полоса на Большом Устьинском мосту, в районе пересечения с Москворецкой набережной, а также на участке набережной в районе дома 2. С 6 по 30 марта ограничения будут действовать на Космодамианской набережной в районе дома 33, строения 1», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.

Ранее «Газета.Ru» сообщала об ограничении движения 6 и 7 января в центре Москвы.

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