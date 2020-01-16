Из Симферополя и Керчи открыли новые автобусные маршруты в Краснодар
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Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГУП «Крымавтотранс».
«С января текущего года индивидуальные предприниматели открыли новые межрегиональные маршруты до Краснодара, Темрюка и Нальчика, которые отправляются от автовокзалов предприятия «Крымавтотранс» в Симферополе и Керчи», — заявил директор предприятия Андрей Бессмертный.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что судно на подводных крыльях «Комета» перевезло почти 40 тыс. пассажиров за курортный сезон в Крыму.