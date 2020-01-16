Власти Татарстана поручили провести проверку после заявления воспитанниц приюта о домогательствах
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-секретаря главы республики Лилию Галимову.
К работе подключили следователей и прокуроров, региональный Минтруд и уполномоченного по правам ребёнка в Татарстане.
Помимо установления правдивости слов детей, планируется проверить тех, кто снял детей на видео и выложил беседу в интернет.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области завершили расследование дела о насилии в отношении воспитанников интерната.