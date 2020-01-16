Власти Татарстана поручили провести проверку после заявления воспитанниц приюта о домогательствах

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Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил провести проверку после заявления воспитанниц детского приюта «Акчарлак» в Рыбно-Слободском районе о домогательствах со стороны учителя труда.
Власти Татарстана поручили провести проверку после заявления воспитанниц приюта о домогательствах
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-секретаря главы республики Лилию Галимову.

К работе подключили следователей и прокуроров, региональный Минтруд и уполномоченного по правам ребёнка в Татарстане.

Помимо установления правдивости слов детей, планируется проверить тех, кто снял детей на видео и выложил беседу в интернет.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области завершили расследование дела о насилии в отношении воспитанников интерната.

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