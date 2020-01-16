На станции МЦД Кунцевская построят два подземных вестибюля
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- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на информационный центр департамента транспорта.
Строительство в рамках второго этапа должно быть завершено к 2024 году.
Станция МЦД-1 Кунцевская находится на границе районов Фили — Давыдково, Можайского и Кунцева, где в общей сложности проживают более 400 тыс. человек.
Ранее, как сообщал телеканал «360», в Подмосковье заявили о росте пассажиропотока к станциям МЦД.