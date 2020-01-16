На станции МЦД Кунцевская построят два подземных вестибюля

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На станции МЦД-1 Кунцевская построят два подземных вестибюля. Работы пройдут в рамках второго этапа реализации проекта Московских центральных диаметров.
На станции МЦД Кунцевская построят два подземных вестибюля
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на информационный центр департамента транспорта.

Строительство в рамках второго этапа должно быть завершено к 2024 году.

Станция МЦД-1 Кунцевская находится на границе районов Фили — Давыдково, Можайского и Кунцева, где в общей сложности проживают более 400 тыс. человек.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Подмосковье заявили о росте пассажиропотока к станциям МЦД.

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