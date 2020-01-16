Для жителей блокадного Ленинграда из Подмосковья предусмотрели выплаты

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В Московской области предусмотрели выплаты для жителей блокадного Ленинграда, проживающих в регионе.
Для жителей блокадного Ленинграда из Подмосковья предусмотрели выплаты
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра социального развития Подмосковья Ирину Фаевскую.

В преддверии 76-й годовщины снятия блокады Ленинграда участники Великой Отечественной войны, награждённые медалью «За оборону Ленинграда», и лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда», получат из регионального бюджета единовременную выплату — 3 тыс. рублей.

На данный момент в области проживают более 1,1 тыс. граждан, имеющих право на предоставление такой выплаты.

Ранее «Невские новости» сообщали о мероприятиях, приуроченных к 77-летию прорыва блокады Ленинграда и 76-й годовщине полного освобождения города от фашистской блокады.

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