Ректор ВШЭ прокомментировал назначение Мишустина премьер-министром

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал RT назначение главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

«Я знаю Михаила Мишустина как эффективного управленца, умеющего реализовывать амбициозные проекты в сжатые сроки. Он — один из наиболее успешных руководителей в государственном секторе, результаты его работы в ФНС прекрасно видны бизнесу и гражданам», — сказал он.

Как указал Кузьминов, в настоящее время налоговая система России «по прозрачности своей работы, по качеству взаимодействия с налогоплательщиками, по уровню цифровизации превосходит аналоги даже в некоторых развитых странах, в которых такие системы формировались многие десятилетия».

«Это впечатляющий результат, итог его энергичной работы как руководителя фискального органа, результат понимания им современных технологий, готовности выбирать и реализовывать наилучшие инновационные решения», — добавил он.

По словам ректора ВШЭ, у Мишустина большой академический потенциал.

«В «Вышке» хорошо это знают, так как в 2008 году он стал вдохновителем, организатором и научным руководителем Института экономики недвижимости (Институт налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ. — RT)», — отметил он.

Кузьминов подчеркнул, что президент поставил перед правительством «вполне конкретные амбициозные задачи».

«Михаил Владимирович — тот человек, который прекрасно умеет работать на результат, добиваться быстрых и эффективных изменений, проводить масштабные цифровые трансформации», — заключил он.

Ранее Госдума в ходе заседания одобрила кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра. Позднее президент России Владимир Путин подписал указ о его назначении.