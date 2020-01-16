Со дна Чёрного моря подняли самолёт с останками лётчика, погибшего в 1942 году

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Со дна Чёрного моря подняли самолёт с останками лётчика, погибшего у берегов посёлка Джубга в 1942 году.
Со дна Чёрного моря подняли самолёт с останками лётчика, погибшего в 1942 году
  • © комитет по делам молодежи Тверской области

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на Комитет по делам молодёжи Тверской области.

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