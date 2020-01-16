Со дна Чёрного моря подняли самолёт с останками лётчика, погибшего в 1942 году

Со дна Чёрного моря подняли самолёт с останками лётчика, погибшего у берегов посёлка Джубга в 1942 году.

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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на Комитет по делам молодёжи Тверской области. В тверское региональное отделение Поискового движения России пришло письмо с просьбой помочь найти родственников капитана Владимира Клюева. 15 декабря 2019 года экипаж спасательного судна «Эпрон» Черноморского флота поднял фрагменты самолёта Пе-2. Удалось установить, что он пилотировался экипажем Клюева. Ранее Rostovgazeta.ru сообщало, что в Ростовской области захоронили останки 46 участников Великой Отечественной войны.