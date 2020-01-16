Аэропорт Симферополь обслужил более 5 млн пассажиров в 2019 году

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Международный аэропорт Симферополь обслужил 5,14 млн пассажиров в 2019 году, что аналогично показателям 2018-го.
Аэропорт Симферополь обслужил более 5 млн пассажиров в 2019 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«Пассажиропоток крымской воздушной гавани превысил пятимиллионную отметку пятый год подряд. Всего в 2019 году в аэропорту Симферополь приняли и отправили 38 250 рейсов», — отметили в пресс-службе.

Пик пассажиропотока в прошлом году зафиксировали 10 августа, когда суточный трафик превысил 34 тыс. человек.

За курортный сезон принято и отправлено 676 чартерных рейсов. Они перевезли в Крым и обратно 195,6 тыс. пассажиров, что на 30% превышает показатель 2018-го.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Челябинской области рассказали о ходе реконструкции в аэропорту имени Курчатова.

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