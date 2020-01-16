СК выясняет обстоятельства смерти подследственного в СИЗО Калининграда

Следователи выясняют обстоятельства смерти подследственного, тело которого было обнаружено в следственном изоляторе в Калининграде.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК России по Калининградской области Наталью Гацко.

«По факту смерти 15 января 2020 года 55-летнего подследственного в следственном изоляторе следственными органами регионального управления СКР проводится доследственная проверка», — сказала она.

Отмечается, что по факту произошедшего назначена судебно-медицинская экспертиза.

В ноябре 2019 года следственные органы начали проверку в связи с обнаружением тела обвиняемого в следственном изоляторе подмосковного Серпухова.