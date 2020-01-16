На Камчатке завели дело по факту нападения отчима на пасынка, защищавшего мать

На Камчатке завели уголовное дело по факту нападения отчима на пасынка, защищавшего мать.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт регионального СУ СК России.

По имеющимся данным, 64-летний житель города Елизово, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил из ружья в 44-летнего сына своей сожительницы. Пострадавший госпитализирован. Врачам удалось спасти ему жизнь.

Дело возбудили по статье «Покушение на убийство». Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее progorod43.ru сообщал, что в Кирове возбуждено дело после нападения на полицейского.