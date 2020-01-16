На Камчатке завели дело по факту нападения отчима на пасынка, защищавшего мать

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На Камчатке завели уголовное дело по факту нападения отчима на пасынка, защищавшего мать.
На Камчатке завели дело по факту нападения отчима на пасынка, защищавшего мать
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Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт регионального СУ СК России.

По имеющимся данным, 64-летний житель города Елизово, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил из ружья в 44-летнего сына своей сожительницы. Пострадавший госпитализирован. Врачам удалось спасти ему жизнь.

Дело возбудили по статье «Покушение на убийство». Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее progorod43.ru сообщал, что в Кирове возбуждено дело после нападения на полицейского.

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