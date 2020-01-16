В Крыму проводят проверку по факту падения футбольных ворот на школьника
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- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.
По предварительной информации, ворота, изготовленные кустарным способом, не были закреплены.
«Ребёнка с травмой головы доставили в детскую больницу Симферополя, где ему оказали помощь», — заявили следователи.
Устанавливаются должностные лица, ответственные за безопасность школьников при проведении спортивных занятий, а также изготовитель ворот.
Ранее kp.ru сообщал, что в Красноярском крае организовали проверку по факту падения футбольных ворот на ребёнка.