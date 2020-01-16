В Крыму проводят проверку по факту падения футбольных ворот на школьника

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В Крыму проводят проверку по факту падения футбольных ворот на 10-летнего школьника на уроке физкультуры.
В Крыму проводят проверку по факту падения футбольных ворот на школьника
  • © Сергей Мальгавко
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.

По предварительной информации, ворота, изготовленные кустарным способом, не были закреплены.

«Ребёнка с травмой головы доставили в детскую больницу Симферополя, где ему оказали помощь», — заявили следователи.

Устанавливаются должностные лица, ответственные за безопасность школьников при проведении спортивных занятий, а также изготовитель ворот.

Ранее kp.ru сообщал, что в Красноярском крае организовали проверку по факту падения футбольных ворот на ребёнка.

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