В Госдуме призвали заботиться об экологии ради роста рождаемости
- ©pixabay.com
Об этом сообщает ФАН.
«Второй год подряд одна из доминант — это тема экологии и охраны окружающей среды. Почему? Потому что сегодня это гражданами воспринимается как неотъемлемая часть качества жизни. Когда президент говорит о том, что нас должно быть больше и ключевой вопрос — это демография», — сказал Бурматов.
По его словам, хорошая демография возможна лишь там, где хорошее качество жизни и окружающей среды.
Как отметил депутат, очень важно принять во втором и третьем чтении закон об экологической информации.
Ранее Tagilcity.ru сообщало, что в Свердловской области направят 471 млн рублей на реализацию национального проекта «Экология» в 2020 году.