В Госдуме призвали заботиться об экологии ради роста рождаемости

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Глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что забота об экологии — условие для демографического прорыва, о необходимости которого в своём послании Федеральному собранию говорил российский лидер Владимир Путин.
В Госдуме призвали заботиться об экологии ради роста рождаемости
  • ©pixabay.com

Об этом сообщает ФАН.

«Второй год подряд одна из доминант — это тема экологии и охраны окружающей среды. Почему? Потому что сегодня это гражданами воспринимается как неотъемлемая часть качества жизни. Когда президент говорит о том, что нас должно быть больше и ключевой вопрос — это демография», — сказал Бурматов.

По его словам, хорошая демография возможна лишь там, где хорошее качество жизни и окружающей среды.

Как отметил депутат, очень важно принять во втором и третьем чтении закон об экологической информации.

Ранее Tagilcity.ru сообщало, что в Свердловской области направят 471 млн рублей на реализацию национального проекта «Экология» в 2020 году.

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