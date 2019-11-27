В Свердловской области направят 471 млн рублей на реализацию нацпроекта «Экология»

В Свердловской области направят 471 млн рублей на реализацию национального проекта «Экология» в 2020 году, сообщает Tagilcity.ru со ссылкой на информационный портал региона.

Из них 322 млн выделят из областного бюджета, 149 млн — из федерального.

В следующем году в рамках экопроектов планируется купить дополнительную автоматическую станцию контроля загрязнения атмосферного воздуха в Нижнем Тагиле, а также приобрести газоанализаторы для контроля загрязнения воздуха выхлопами автотранспорта в крупных городах.

Помимо этого, предусмотрено благоустройство природных охраняемых территорий.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что Крым получит 4,3 млрд рублей на реализацию нацпроекта «Экология» до 2024 года.