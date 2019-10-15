Крым получит 4,3 млрд рублей на реализацию нацпроекта «Экология» до 2024 года
- РИА Новости
На 2019 год предусмотрено 259,6 млн рублей.
«Паспорта четырёх проектов утверждены в системе «Электронный бюджет», — заявили в пресс-службе.
Это «Чистая страна», «Сохранение лесов», «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами на территории Республики Крым» и «Сохранение уникальных водных объектов».
Ранее телеканал «360» сообщал о новом комплексе по переработке отходов в Московской области.