Крым получит 4,3 млрд рублей на реализацию нацпроекта «Экология» до 2024 года

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Крым получит 4,3 млрд рублей в течение пяти лет на реализацию национального проекта «Экология», сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Крым получит 4,3 млрд рублей на реализацию нацпроекта «Экология» до 2024 года
  • РИА Новости

На 2019 год предусмотрено 259,6 млн рублей.

«Паспорта четырёх проектов утверждены в системе «Электронный бюджет», — заявили в пресс-службе.

Это «Чистая страна», «Сохранение лесов», «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами на территории Республики Крым» и «Сохранение уникальных водных объектов».

Ранее телеканал «360» сообщал о новом комплексе по переработке отходов в Московской области.

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