В Краснодаре произошла авария с тремя машинами

В Краснодаре в ночь на 16 января произошло ДТП с тремя машинами, одна из которых перевернулась, сообщает «Юга.ру» со ссылкой на руководителя пресс-службы УМВД России по городу Артёма Коноваленко.

По предварительным данным, 24-летняя местная жительница за рулём автомобиля Kia Ceed выехала на встречную полосу и столкнулась с машиной Porsche Cayenne.

После этого Kia наехала на бордюр, снесла дорожный знак, врезалась в автомобиль Ford и перевернулась на крышу.

В результате ДТП водитель Porsche был доставлен в больницу с подозрением на перелом носа.

По факту аварии проводится проверка.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени произошло ДТП с участием маршрутного такси.