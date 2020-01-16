В Краснодаре произошла авария с тремя машинами
- РИА Новости
По предварительным данным, 24-летняя местная жительница за рулём автомобиля Kia Ceed выехала на встречную полосу и столкнулась с машиной Porsche Cayenne.
После этого Kia наехала на бордюр, снесла дорожный знак, врезалась в автомобиль Ford и перевернулась на крышу.
В результате ДТП водитель Porsche был доставлен в больницу с подозрением на перелом носа.
По факту аварии проводится проверка.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени произошло ДТП с участием маршрутного такси.