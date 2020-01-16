В Краснодаре произошла авария с тремя машинами

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В Краснодаре в ночь на 16 января произошло ДТП с тремя машинами, одна из которых перевернулась, сообщает «Юга.ру» со ссылкой на руководителя пресс-службы УМВД России по городу Артёма Коноваленко.
В Краснодаре произошла авария с тремя машинами
  • РИА Новости

По предварительным данным, 24-летняя местная жительница за рулём автомобиля Kia Ceed выехала на встречную полосу и столкнулась с машиной Porsche Cayenne.

После этого Kia наехала на бордюр, снесла дорожный знак, врезалась в автомобиль Ford и перевернулась на крышу.

В результате ДТП водитель Porsche был доставлен в больницу с подозрением на перелом носа.

По факту аварии проводится проверка.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени произошло ДТП с участием маршрутного такси.

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