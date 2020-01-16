В Краснодаре завели дело о получении взятки сотрудником ГИБДД

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В Краснодаре возбудили уголовное дело о вымогательстве и получении взятки сотрудником ГИБДД.
В Краснодаре завели дело о получении взятки сотрудником ГИБДД
  • globallookpress.com

Как сообщают «Юга.ру» со ссылкой на СУ СК России по Краснодарскому краю, 25 июля 2019 года старший инспектор отдела ГИБДД УМВД России по Краснодару со своими коллегами вымогал взятку у генерального директора предприятия по производству и электромонтажным работам.

15 января следователи, полицейские и сотрудники ФСБ провели обыски в домах инспектора, его родственников, а также других сотрудников ГИБДД Краснодара и должностных лиц. Было изъято более 1,5 млн рублей, ювелирные изделия и дорогие часы.

Уголовное дело возбуждено по пунктам «а», «б» ч. 5 ст. 290 УК России («Получение взятки группой лиц по предварительному сговору, совершённое с вымогательством»).

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю добавили, что по факту задержания инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения назначили служебную проверку.

Ранее URA.RU сообщало, что средний размер взятки в Пермском крае в 2019 году оценивался в 416 тыс. рублей.

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