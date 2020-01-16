В Краснодаре завели дело о получении взятки сотрудником ГИБДД

В Краснодаре возбудили уголовное дело о вымогательстве и получении взятки сотрудником ГИБДД.

Как сообщают «Юга.ру» со ссылкой на СУ СК России по Краснодарскому краю, 25 июля 2019 года старший инспектор отдела ГИБДД УМВД России по Краснодару со своими коллегами вымогал взятку у генерального директора предприятия по производству и электромонтажным работам.

15 января следователи, полицейские и сотрудники ФСБ провели обыски в домах инспектора, его родственников, а также других сотрудников ГИБДД Краснодара и должностных лиц. Было изъято более 1,5 млн рублей, ювелирные изделия и дорогие часы.

Уголовное дело возбуждено по пунктам «а», «б» ч. 5 ст. 290 УК России («Получение взятки группой лиц по предварительному сговору, совершённое с вымогательством»).

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю добавили, что по факту задержания инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения назначили служебную проверку.

Ранее URA.RU сообщало, что средний размер взятки в Пермском крае в 2019 году оценивался в 416 тыс. рублей.