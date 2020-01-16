В Минобрнауки рассказали о схеме распределения бюджетных мест в вузах

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Николай Соколов
Согласно разработанной Минобрнауки методике, большая часть бюджетных мест будет распределяться в региональные вузы. Об этом RT рассказали в пресс-службе ведомства.
В Минобрнауки рассказали о схеме распределения бюджетных мест в вузах
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Новая методика предусматривает распределение 95% общего объёма контрольных цифр приёма (бюджетных мест. — RT) на уровне субъектов Российской Федерации и только 5% на федеральном уровне», — говорится в ответе пресс-службы ведомства.

Ранее в своём послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, при этом отдать приоритет учебным заведениям в тех регионах, где остро чувствуется нехватка «врачей, педагогов и инженеров».

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