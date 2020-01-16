В Минобрнауки рассказали о схеме распределения бюджетных мест в вузах
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- РИА Новости
«Новая методика предусматривает распределение 95% общего объёма контрольных цифр приёма (бюджетных мест. — RT) на уровне субъектов Российской Федерации и только 5% на федеральном уровне», — говорится в ответе пресс-службы ведомства.
Ранее в своём послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, при этом отдать приоритет учебным заведениям в тех регионах, где остро чувствуется нехватка «врачей, педагогов и инженеров».