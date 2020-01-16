В Челябинской области суд вынес приговор за подпольное производство оружия

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В городе Озёрске Челябинской области суд вынес приговор двум пенсионерам, развернувшим подпольное производство оружия.
В Челябинской области суд вынес приговор за подпольное производство оружия
  • РИА Новости

Ветераны труда Валерий Лобода и Геннадий Ермакович изготовили в гараже целый ряд образцов — от револьверов до автоматов.

Пенсионеры получили условные сроки в 4,5 и 3 года. Суд посчитал возможным не назначать им штраф.

Как пояснили URA.RU в суде, решение принято, «учитывая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, личности подсудимых, судимости не имеющих и положительно охарактеризованных, учитывая их возраст, семейное и имущественное положение, достижения прошлых лет в трудовой деятельности и в общественной жизни».

Как следует из приговора, с осени 2018 года пенсионеры покупали в магазинах переделанные образцы оружия и приводили их в боевое состояние.

Ранее в прокуратуре Пермского края прокомментировали приговор пенсионеру за выросший в огороде мак.

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