В прокуратуре прокомментировали приговор пенсионеру за выросший в огороде мак

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В прокуратуре Пермского края прокомментировали решение суда, вынесшего в отношении пенсионера обвинительный приговор за выросший в огороде мак.
В прокуратуре прокомментировали приговор пенсионеру за выросший в огороде мак
  • РИА Новости

Мужчину обвинили в «незаконном культивировании наркосодержащих растений в особо крупном размере».

«С личного земельного участка подсудимого было изъято правоохранительными органами 467 кустов полноценно выросшего мака (это порядка 4 кг растений). При этом ранее мужчину предупреждали сотрудники правоохранительных органов, и он знал об уголовной ответственности за выращивание такого растения», — сообщила Гайнанова.

По словам помощника прокурора, результаты экспертизы показали, что данный вид мака оказался опийным.

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