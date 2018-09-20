В прокуратуре прокомментировали приговор пенсионеру за выросший в огороде мак

В прокуратуре Пермского края прокомментировали решение суда, вынесшего в отношении пенсионера обвинительный приговор за выросший в огороде мак.

РИА Новости

Мужчину обвинили в «незаконном культивировании наркосодержащих растений в особо крупном размере». «С личного земельного участка подсудимого было изъято правоохранительными органами 467 кустов полноценно выросшего мака (это порядка 4 кг растений). При этом ранее мужчину предупреждали сотрудники правоохранительных органов, и он знал об уголовной ответственности за выращивание такого растения», — сообщила Гайнанова. По словам помощника прокурора, результаты экспертизы показали, что данный вид мака оказался опийным.