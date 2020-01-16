Аналитики составили прогноз динамики цен на жильё в 2020 году

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Эксперты прогнозируют повышение стоимости жилья в 2020 году, сообщает газета «Известия».
Аналитики составили прогноз динамики цен на жильё в 2020 году
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

По мнению специалистов ЦИАН, первичное жильё в 2020 году подорожает на 10%, вторичное — на 6%.

Как полагают девелоперы, в некоторых новостройках рост цен может составить до 15%. Они полагают, что стоимость жилья будет увеличиваться за счёт перехода на эскроу-счета, снижения объёмов предложения и ипотечных ставок.

В связи с этим аналитики рекомендуют не откладывать покупку недвижимости. 

В более долгосрочной перспективе эксперты ожидают нехватку новостроек, что будет способствовать дальнейшему росту цен.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области сдали 52 долгостроя в 2019 году.

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