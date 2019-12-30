В Подмосковье сдали 52 долгостроя в 2019 году

В Московской области сдали 52 долгостроя в 2019 году, сообщает телеканал «360».

«В этом году рекордное количество ключей выдали тем, кто заплатил за жильё ещё в начале 2000-х годов. После 19,5 тыс. ключей наша задача — выдать 15 тыс. ключей. Это беспрецедентные объёмы», — заявил губернатор Андрей Воробьёв на совещании по вопросу завершения строительства проблемных домов под руководством зампреда правительства России Виталия Мутко.

В первом квартале 2020 года планируется ввести в эксплуатацию 18 домов, во втором — 48, в третьем — 15, в IV — 39.

Помимо этого, в Подмосковье появится региональный фонд защиты прав дольщиков.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали об объёмах жилищного строительства.