В Калининградской области рассказали об объёмах жилищного строительства

Планируемый объём жилищного строительства в Калининградской области составит 940 тыс. кв. м по итогам 2019 года, сообщает «Янтарный край».

В 2018-м показатель составлял 916 тыс.

По данным регионального Минстроя, в январе — ноябре введены в эксплуатацию 1692 дома общей площадью 751 тыс. кв. м.

«Сильная строительная отрасль — ключевой фактор в реализации национальных проектов. Это комплексная задача, которую эффективно мы можем решить только вместе», — заявил зампред регионального правительства Александр Рольбинов, обращаясь к застройщикам.

Он отметил, что областные власти готовы к предметной работе.

Ранее исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в беседе с ФАН рассказала о ситуации с капитальным ремонтом в России.