RT провёл стрим «Бескровная революция Путина»

Телеканал RT провёл стрим «Прекрасная Россия бу-бу-бу», выпуск получил название «Бескровная революция Путина».

Трансляция велась на YouTube.

Ведущими стрима стали бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* Виталий Серуканов, продюсер RT Митя Леонтьев, а также освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина.

Гостем программы была освобождённая в Тегеране российская журналистка Юлия Юзик, также в выпуске приняли участие депутат Госдумы Евгений Фёдоров и член оргкомитета Партии прямой демократии Олег Артамонов.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.