Эксперт оценил демографическую ситуацию в России

Директор Института современного государственного развития политолог Дмитрий Солонников в беседе с Nation News прокомментировал демографическую ситуацию в России.

По его словам, высокая рождаемость является ключевым фактором как для экономики, так и для безопасности страны.

«Все последние годы мы видим превышение смертности над рождаемостью. Позитивные тенденции, которые были в середине прошлого десятилетия, сменились новым спадом, и те проекты, на которые рассчитывали (материнский капитал, поддержка семей), имели краткосрочный эффект, но принципиально ситуацию не изменили. На демографическую яму 1990-х годов сегодня наложился и спад рождаемости как таковой. Результат — недостаток рабочей силы», — отметил специалист.

По мнению Солонникова, отсутствие высокой рождаемости негативно влияет не только на экономику страны и рост потребительской способности общества, но и на безопасность государства.

15 января в обращении к Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что страна вступила в сложный демографический период.

Ранее руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев прокомментировал в беседе с ФАН заявление Путина о падении рождаемости в России.