В СК заявили о снижении числа преступлений в Петербурге в 2019 году

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В Следственном комитете заявили о снижении числа преступлений в Петербурге в 2019 году.
В СК заявили о снижении числа преступлений в Петербурге в 2019 году
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Отмечается, что за 2019 год было зарегистрировано 48 627 преступлений, что на 5,4% меньше показателя 2018 года.

«Тяжких и особо тяжких преступлений зарегистрировано 16 750, то есть 34,4% от общего числа, и на 13% меньше, чем в 2018 году. На 51 случай уменьшилось количество убийств в Петербурге — 139», — приводит сообщение СК портал kp.ru.

Вместе с тем общий показатель раскрываемости стал одним из самых высоких за последние годы — за 2019 год было раскрыто 93,3% убийств, что на 1,1% больше, чем в 2018 году.

В конце октября, как сообщало РИА Новости Крым, глава МВД России по Республике Крым Павел Каранда рассказал о снижении преступности в регионе.

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