Эксперт оценил идею создания института частных приставов

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Генеральный директор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин в беседе с НСН прокомментировал идею создания института частных приставов.
Эксперт оценил идею создания института частных приставов
  • РИА Новости

По его словам, немногие коллекторские агентства захотят сменить тип деятельности и переквалифицироваться в частных судебных приставов.

«Частично готовы, но только частично, потому что это две разные вещи. Коллекторские агентства в 90% случаев не работают с юридическими организациями, это направление среди крупных участников рынка непопулярно. Большинство сконцентрировано на долгах физических лиц. Это разные виды бизнеса. Конвейерное несудебное взыскание долгов граждан, и совсем другое дело — это частные приставы, заточенные на взыскание долгов организации», — пояснил специалист.

15 января Министерство финансов России поддержало идею поэтапного создания института частных судебных приставов. 

Предполагается, что на первом этапе частные приставы будут заниматься взысканиями в пользу юридических лиц, а федеральная служба — в пользу госорганов и физлиц.

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