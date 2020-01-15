Эксперт оценил идею создания института частных приставов

Генеральный директор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин в беседе с НСН прокомментировал идею создания института частных приставов.

По его словам, немногие коллекторские агентства захотят сменить тип деятельности и переквалифицироваться в частных судебных приставов.

«Частично готовы, но только частично, потому что это две разные вещи. Коллекторские агентства в 90% случаев не работают с юридическими организациями, это направление среди крупных участников рынка непопулярно. Большинство сконцентрировано на долгах физических лиц. Это разные виды бизнеса. Конвейерное несудебное взыскание долгов граждан, и совсем другое дело — это частные приставы, заточенные на взыскание долгов организации», — пояснил специалист.

15 января Министерство финансов России поддержало идею поэтапного создания института частных судебных приставов.

Предполагается, что на первом этапе частные приставы будут заниматься взысканиями в пользу юридических лиц, а федеральная служба — в пользу госорганов и физлиц.