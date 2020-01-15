В Дагестане 69 человек госпитализировали с кишечной инфекцией

В Кизляре 69 человек, в том числе 38 детей, госпитализировали с острой кишечной инфекцией из-за отравления, предположительно, загрязнённой водой. Следственные органы Дагестана возбудили уголовное дело.

«В городской больнице Кизляра на лечении находятся 69 человек с диагнозом «острая кишечная инфекция»... Ситуация находится на контроле у министра здравоохранения Дагестана Джамалудина Гаджиибрагимова, который в настоящее время находится в Кизляре», — говорится в сообщении Минздрава республики.

Как уточнили в республиканском главке СК России, с 6 по 14 января жители Кизляра обращались в больницы «с жалобами на боли в области живота, сопровождающиеся выделением рвотных масс».

«Причиной отравления могла стать загрязнённая питьевая вода, которая подаётся в дома жителей города по водопроводным линиям», — отметили в пресс-службе ведомства.

По факту отравления людей возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

В конце ноября 2019 года газета «Известия» писала, что в Туве возбудили дело после отравления воспитанников в столовой кадетского корпуса.