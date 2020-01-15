Убивший ребёнка в детском саду Нарьян-Мара признан невменяемым

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Мужчина, который в октябре 2019 года убил ребёнка в детском саду Нарьян-Мара, признан невменяемым. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
Убивший ребёнка в детском саду Нарьян-Мара признан невменяемым
  • РИА Новости

Стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что он страдает психическим расстройством и в момент совершения преступления был невменяем.

Отмечается, что мужчина нуждается в принудительном медицинском лечении.

Также в ведомстве проинформировали, что расследование в отношении сотрудника частного охранного предприятия «Святогор» завершено, материалы переданы стороне защиты.

31 октября 2019 года местный житель Денис Поздеев в состоянии алкогольного опьянения проник на территорию детского сада «Сказка» в Нарьян-Маре и ударил ножом шестилетнего ребёнка. Мальчик скончался на месте.

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