Убивший ребёнка в детском саду Нарьян-Мара признан невменяемым
- РИА Новости
Стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что он страдает психическим расстройством и в момент совершения преступления был невменяем.
Отмечается, что мужчина нуждается в принудительном медицинском лечении.
Также в ведомстве проинформировали, что расследование в отношении сотрудника частного охранного предприятия «Святогор» завершено, материалы переданы стороне защиты.
31 октября 2019 года местный житель Денис Поздеев в состоянии алкогольного опьянения проник на территорию детского сада «Сказка» в Нарьян-Маре и ударил ножом шестилетнего ребёнка. Мальчик скончался на месте.