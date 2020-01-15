В Уфе организовали пункт временного размещения после хлопка газа

В МЧС сообщили, что в Уфе организовали пункт временного размещения для жителей дома, где произошёл хлопок газа.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение ведомства.

«Пункт временного размещения организован в настоящий момент в чрезвычайном фонде города Уфы. Его вместимость — 50 человек. Решение принимают сами жители — если они захотят, то туда поедут», — сказал собеседник.

В МЧС добавили, что пока в пункт временного размещения никто не обращался.

Ранее сообщалось, что в жилом доме в Уфе произошёл хлопок газа, в результате которого пострадали три человека и две квартиры.

В январе 2019 года член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова в беседе с НСН рассказала о мерах по предотвращению взрывов бытового газа в домах.