В Уфе организовали пункт временного размещения после хлопка газа
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение ведомства.
«Пункт временного размещения организован в настоящий момент в чрезвычайном фонде города Уфы. Его вместимость — 50 человек. Решение принимают сами жители — если они захотят, то туда поедут», — сказал собеседник.
В МЧС добавили, что пока в пункт временного размещения никто не обращался.
Ранее сообщалось, что в жилом доме в Уфе произошёл хлопок газа, в результате которого пострадали три человека и две квартиры.
В январе 2019 года член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова в беседе с НСН рассказала о мерах по предотвращению взрывов бытового газа в домах.