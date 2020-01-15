В Уфе организовали пункт временного размещения после хлопка газа

Короткая ссылка
В МЧС сообщили, что в Уфе организовали пункт временного размещения для жителей дома, где произошёл хлопок газа.
В Уфе организовали пункт временного размещения после хлопка газа
  • © МЧС России по Республике Башкортостан

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение ведомства.

«Пункт временного размещения организован в настоящий момент в чрезвычайном фонде города Уфы. Его вместимость — 50 человек. Решение принимают сами жители — если они захотят, то туда поедут», — сказал собеседник.

В МЧС добавили, что пока в пункт временного размещения никто не обращался.

Ранее сообщалось, что в жилом доме в Уфе произошёл хлопок газа, в результате которого пострадали три человека и две квартиры.

В январе 2019 года член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова в беседе с НСН рассказала о мерах по предотвращению взрывов бытового газа в домах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить