При обрушении в Уфе госпитализированы два человека

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Двое взрослых госпитализированы при обрушении потолка после взрыва бытового газа в жилом доме в Уфе.
При обрушении в Уфе госпитализированы два человека
  • © МЧС России по Республике Башкортостан

«Три человека доставлены в больницы Уфы, в том числе один ребёнок. Госпитализированы двое взрослых, состояние одного из них оценивается как тяжёлое, второго — средней тяжести», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Министерства здравоохранения Башкирии.

Отмечается, что при происшествии привлекались пять бригад скорой помощи.

Ранее сообщалось, что в Уфе на улице Пекинская в результате хлопка бытового газа произошло обрушение потолка дома без последующего горения.

Пострадали три человека, были повреждены две квартиры.

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