При обрушении в Уфе госпитализированы два человека
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«Три человека доставлены в больницы Уфы, в том числе один ребёнок. Госпитализированы двое взрослых, состояние одного из них оценивается как тяжёлое, второго — средней тяжести», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Министерства здравоохранения Башкирии.
Отмечается, что при происшествии привлекались пять бригад скорой помощи.
Ранее сообщалось, что в Уфе на улице Пекинская в результате хлопка бытового газа произошло обрушение потолка дома без последующего горения.
Пострадали три человека, были повреждены две квартиры.