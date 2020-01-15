При обрушении в Уфе госпитализированы два человека

Двое взрослых госпитализированы при обрушении потолка после взрыва бытового газа в жилом доме в Уфе.

«Три человека доставлены в больницы Уфы, в том числе один ребёнок. Госпитализированы двое взрослых, состояние одного из них оценивается как тяжёлое, второго — средней тяжести», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Министерства здравоохранения Башкирии.

Отмечается, что при происшествии привлекались пять бригад скорой помощи.

Ранее сообщалось, что в Уфе на улице Пекинская в результате хлопка бытового газа произошло обрушение потолка дома без последующего горения.

Пострадали три человека, были повреждены две квартиры.