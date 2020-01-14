Чайка поздравил прокуроров с профессиональным праздником

Генеральный прокурор России Юрий Чайка на торжественном мероприятии, посвящённом 298-летию образования прокуратуры, поздравил прокуроров с профессиональным праздником.

«Позвольте поблагодарить вас за хорошую командную работу, профессионализм при реализации возложенных на органы прокуратуры задач», — заявил он.

Чайка также отметил, что за особые отличия в службе 34 прокурора удостоены государственных наград, 45 поощрены президентом России, правительством, Советом Федерации и Государственной думой.

«Я убеждён, что слаженные и профессиональные действия, высочайшая ответственность за порученное дело будут способствовать решению задач любой сложности. Залогом нашего успеха являются кадровый потенциал органов прокуратуры, ваша порядочность, мастерство и профессионализм», — подчеркнул генеральный прокурор.

Ранее российский лидер Владимир Путин поздравил работников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником.

Глава государства отметил, что от порядочности сотрудников ведомства зависит доверие людей к правоохранительным органам.