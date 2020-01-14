Чайка поздравил прокуроров с профессиональным праздником
«Позвольте поблагодарить вас за хорошую командную работу, профессионализм при реализации возложенных на органы прокуратуры задач», — заявил он.
Чайка также отметил, что за особые отличия в службе 34 прокурора удостоены государственных наград, 45 поощрены президентом России, правительством, Советом Федерации и Государственной думой.
«Я убеждён, что слаженные и профессиональные действия, высочайшая ответственность за порученное дело будут способствовать решению задач любой сложности. Залогом нашего успеха являются кадровый потенциал органов прокуратуры, ваша порядочность, мастерство и профессионализм», — подчеркнул генеральный прокурор.
Ранее российский лидер Владимир Путин поздравил работников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником.
Глава государства отметил, что от порядочности сотрудников ведомства зависит доверие людей к правоохранительным органам.