Эксперты назвали самые комфортные для жизни города России

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Специалисты портала Domofond.ru составили рейтинг самых комфортных российских городов по итогам 2019 года, сообщает «Вслух.ru» со ссылкой на данные сервиса по итогам 2019 года.
Эксперты назвали самые комфортные для жизни города России
  • Тюмень летом. Архивное фото / © Allexander Makarov/Russian Look
  • globallookpress.com

Около 90 тыс. респондентов выставили свои оценки по 11 критериям: безопасность, дороги, инфраструктура, экология, работа коммунальщиков и др.

Первое место среди 200 мегаполисов заняла Тюмень со средним баллом 7,5 (из десяти возможных).

При этом наиболее высоко жители оценили работу общественного транспорта, магазинов и рынков, чистоту и инфраструктуру для детей. Самую низкую оценку (5,2 балла) город получил за соотношение доходов и стоимости жизни.

На второй позиции оказался Геленджик со средним баллом — 7,3.

Третью строчку рейтинга занимает Ейск.

Ранее сообщалось, что рейтинг самых комфортных и доступных для жизни городов России, по версии института территориального развития «Урбаника», возглавил Краснодар.

Председатель гордумы Краснодара Вера Галушко в беседе с Nation News прокомментировала  лидерство краевого центра в этом списке.

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