Эксперты назвали самые комфортные для жизни города России
- Тюмень летом. Архивное фото / © Allexander Makarov/Russian Look
- globallookpress.com
Около 90 тыс. респондентов выставили свои оценки по 11 критериям: безопасность, дороги, инфраструктура, экология, работа коммунальщиков и др.
Первое место среди 200 мегаполисов заняла Тюмень со средним баллом 7,5 (из десяти возможных).
При этом наиболее высоко жители оценили работу общественного транспорта, магазинов и рынков, чистоту и инфраструктуру для детей. Самую низкую оценку (5,2 балла) город получил за соотношение доходов и стоимости жизни.
На второй позиции оказался Геленджик со средним баллом — 7,3.
Третью строчку рейтинга занимает Ейск.
Ранее сообщалось, что рейтинг самых комфортных и доступных для жизни городов России, по версии института территориального развития «Урбаника», возглавил Краснодар.
Председатель гордумы Краснодара Вера Галушко в беседе с Nation News прокомментировала лидерство краевого центра в этом списке.