Назван самый комфортный и доступный город для жизни в России

Краснодар возглавил список самых комфортных и доступных для жизни городов России. Москва заняла 52-е место.

Об этом свидетельствуют данные рейтинга института территориального развития «Урбаника», сообщает РБК.

За Краснодаром идут Сургут, Санкт-Петербург, Тюмень и Калуга. Отмечается, что их специалисты отнесли к комфортным и доступным по стоимости проживания одновременно.

«Относительно доступными» по стоимости проживания стали 25 городов. Из них только четыре города, которые имеют более миллиона жителей — Петербург, Пермь, Челябинск и Красноярск.



Отмечается, что Краснодар занял первое место, потому что набрал высокие баллы по климату, обеспеченности застройкой в сочетании с относительно невысокими затратами. Москва находится на 52-м месте из-за высокой стоимости жизни в сравнении со средней зарплатой.

Ранее финансовый университет при правительстве России на основе опроса жителей составил рейтинг лучших российских городов по уровню жизни с точки зрения работы коммунальных служб, общественного транспорта, развития инфраструктуры, благоустройства и качества медицинских услуг.