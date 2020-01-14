В Краснодарском крае стартовала акция по переработке новогодних ёлок

В Краснодаре и Сочи 14 января началась экологическая акция по переработке новогодних елей, сообщают «Юга.ру».

В Краснодаре сбор проводит краевой эколого-биологический центр. Акция продлится до 25 января.

Как отметили в центре, хвойные деревья будут использовать для животных, находящихся в парке Юннатов.

В Сочи акцию организовал Эколого-биологический центр имени Соколова. Как отметили в пресс-службе мэрии города, сдать ёлку можно будет до 20 января.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что городской экопарк «Лукоморье» присоединился к экологической акции «Ёлковорот-2020».