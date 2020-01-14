В Краснодарском крае стартовала акция по переработке новогодних ёлок
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- РИА Новости
В Краснодаре сбор проводит краевой эколого-биологический центр. Акция продлится до 25 января.
Как отметили в центре, хвойные деревья будут использовать для животных, находящихся в парке Юннатов.
В Сочи акцию организовал Эколого-биологический центр имени Соколова. Как отметили в пресс-службе мэрии города, сдать ёлку можно будет до 20 января.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что городской экопарк «Лукоморье» присоединился к экологической акции «Ёлковорот-2020».