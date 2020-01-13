В Севастополе пройдёт сбор новогодних ёлок

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Севастопольский экопарк «Лукоморье» присоединился к экологической акции «Ёлковорот-2020».
В Севастополе пройдёт сбор новогодних ёлок
  • © Ростислав Нетисов
  • РИА Новости

Как сообщает «Новый Севастополь», в экопарке будет организован сбор натуральных новогодних деревьев у населения.

«С 20 по 25 января 2020 года с 10:00 до 19:00 на летней площадке кафе «Мельница» пройдёт сбор новогодних елок», — сообщили в администрации парка.

Собранные новогодние деревья будут использованы в качестве натурального удобрения путём переработки в щепу специальным измельчителем древесины, в приготовлении кормосмеси и водного отвара для птиц и животных, которые обитают в местном зоопарке, в изготовлении кормушек для диких птиц.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области в рамках экологической акции «Подари вторую жизнь своей ёлке» откроются пункты приёма новогодних деревьев.

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